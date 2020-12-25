«Участились случаи обращения граждан в органы государственной безопасности ЛНР с жалобами на противоправные действия сотрудников СБУ на временном пункте пропуска у населенного пункта Станица Луганская», — заявил представитель Центра по взаимодействию с общественностью.
По его словам, один из представителей украинских спецслужб интересуется социально-экономической обстановкой в городах ЛНР, проводит досмотр вещей.
«Некоторые из заявителей указывают, что после прохождения такого рода "мероприятий" они замечали пропажу личных ценных вещей», — добавил представитель ведомства.
Он отметил, что одним из лиц, осуществляющих противоправные действия, является заместитель начальника отдела первого управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Яцентюк Сергей Григорьевич (позывной «Рамзай»).