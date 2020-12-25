Пересекающие линию соприкосновения в Донбассе люди на пункте пропуска «Станица Луганская» стали чаще жаловаться на действия сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом 24 декабря заявили в министерстве госбезопасности Луганской Народной Республики

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