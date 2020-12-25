Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовала от властей Украины прекратить давление на Конституционный суд. Об этом 24 декабря заявили на сайте политсилы

Офис Генпрокурора вызывает в суд главу КСУ Тупицкого © пресс-служба КСУ

По мнению партии, цель возбуждения уголовного дела на главу КС Украины — подорвать доверие к судебной системе и запугать судей, «чтобы потом безнаказанно нарушать конституцию, выполняя заказы кредиторов».

Накануне украинские СМИ сообщили, что офис генпрокурора вызывает 28 декабря главу Конституционного суда Александра Тупицкого для вручения процессуального документа о подозрении в совершении преступления по делу о незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Позднее КС подтвердил эту информацию.

В отношении Тупицкого возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.

Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.