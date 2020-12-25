Пекин выразил готовность поставлять украинской стороне вакцину от нового коронавируса. Об этом 24 декабря сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Украина-24»

Украинцы не понимают, почему покупать российский уголь можно, а вакцину нет - Молчанов © Facebook, Денис Жарких

Он не уточнил, о каком именно китайском препарате идет речь.

Накануне Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса корпорации Sinopharm. По его данным, в скором времени препарат поступит на рынок.