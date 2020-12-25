«Мы говорим [с Китаем]. Они говорят, что готовы ее (вакцину) поставлять. Конкретной информацией владеет министерство здравоохранения Украины. Мы им как раз помогаем в том, чтобы осуществились определенные контакты с представителями компании-производителя», — сказал Кулеба.
Он не уточнил, о каком именно китайском препарате идет речь.
Накануне Центр оценки лекарственных препаратов при Государственном управлении по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрил инактивированную вакцину от коронавируса корпорации Sinopharm. По его данным, в скором времени препарат поступит на рынок.