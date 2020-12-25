Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о «российском расследовании». Об этом 24 декабря говорится в решении суда

«С больной головы на здоровую»: политэксперт об обвинениях «российских хакеров» во вмешательстве в выборы в США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В статье утверждалось, что действующий президент США Дональд Трамп узнал о «предпочтениях России» как раз от Нунеса.

Депутат подал иск о клевете, однако судья удовлетворил ходатайство газеты об отклонении дела. Суд согласился с аргументом газеты, что Нунес не доказал наличие злого умысла в публикации, как того требует закон. Поскольку доказать злой умысел в суде исключительно сложно, суды в США против СМИ обычно заканчиваются безрезультатно.

Республиканец Нунес в 2016-2019 годах занимал пост главы комитета палаты представителей по разведке и в этом качестве не раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом «российском расследовании».

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Трамп. В докладе говорится, что Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.