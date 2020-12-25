В вопросе сотрудничества с Россией относительно поставок вакцины против коронавируса решения за Украину принимает американское посольство. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Мишин: Украина закупит российскую вакцину только с позволения США Владимир Зеленский заявил, что Киев не может позволить себе закупить российскую вакцину.

По словам Бондаренко, это связано с тем, что Украина является зависимым от американской внешней политики государством.

«Посольство Соединенных Штатов в Украине прямо заявило, что Украина не может претендовать на покупку российской вакцины… Впервые, наверное, в истории произошло такое, когда посольство заявляет, как должно вести себя государство», — отметил политолог.

При этом он считает, что сотрудничество с РФ в этой области — это вопрос дальнейшей политической дискуссии и дальнейшей эпидемиологической ситуации на Украине.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.