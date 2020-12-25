По оценкам Bloomberg, в полном объеме западную вакцину Украина сможет получить не ранее 2023 года. И, даже несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может позволить себе закупить российскую вакцину.
По словам Бондаренко, это связано с тем, что Украина является зависимым от американской внешней политики государством.
«Посольство Соединенных Штатов в Украине прямо заявило, что Украина не может претендовать на покупку российской вакцины… Впервые, наверное, в истории произошло такое, когда посольство заявляет, как должно вести себя государство», — отметил политолог.
При этом он считает, что сотрудничество с РФ в этой области — это вопрос дальнейшей политической дискуссии и дальнейшей эпидемиологической ситуации на Украине.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.