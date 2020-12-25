Своим бездействием в вопросе вакцинирования населения президент Украины Владимир Зеленский вынуждает украинцев самим что-то предпринимать. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Сколько смертей — нельзя отказываться!» Украинцы призвали власть закупить российскую вакцину © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Ранее Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат не скоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может закупить российскую вакцину.

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