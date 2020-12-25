«Зеленский в ситуации, в которой не может быть хороших решений: не примут вакцину — может дойти до какого-нибудь майдана очередного, примут вакцину — "да как он посмел договариваться с агрессором?!". Но есть подозрения, что граждане Украины в конце концов свое решение примут ближе к лету или даже к весне, потому что эпидемия точно загонит украинскую экономику в депо», — отметил эксперт.
Ранее Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат не скоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может закупить российскую вакцину.
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