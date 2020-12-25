По итогам местных выборов 2020 года в большинстве областей Западной Украины президентская партия «Слуга народа» утратила даже ту небольшую поддержку, на которую могла рассчитывать раньше. Об этом сказал политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

По его словам, на ослабление власти центра тут же отреагировали местные элиты, которые создали широкие антипрезидентские коалиции и показательно «задвинули» даже те сильные фигуры, которых поддерживает Офис президента.

Драка у причала: эксперт рассказал, почему Черновцы до сих пор не посчитали голоса © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его мнению, поражение партии власти продолжится во Львове, где возможно досрочное прекращение полномочий мэра Андрея Садового, на которого поставила команда Владимира Зеленского.

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Летом ряд районов Черновицкой области выступил против карантинных ограничений, в частности, 29 августа в городе прошел массовый забег «Уважаю воинов, бегу за Украину».

На выборах в Черновицкий городской совет прошли 11 депутатов от партии «Единая альтернатива», по 6 — от партий «Команда Михайлишина», «Европейская солидарность», «Пропозиція», по 5 — от партий «Слуга народа» и «Народный контроль», 3 депутата — от партии «Рідне місто».

Мэром Черновцов стал бизнесмен Роман Кличук от партии «Единая альтернатива». Облсовет возглавил представитель Аграрной партии Украины, нынешний заместитель председателя ОГА Алексей Бойко.