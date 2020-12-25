Он отметил, что если, например, для принятия закона об амнистии в Верховной Раде существуют голоса, то для внесения изменений в Конституцию о предоставлении особого статуса региону необходимо 300 голосов, которых сегодня у президента Владимира Зеленского нет.
«То есть необходимо, чтобы был все-таки некий консенсус в парламенте, а он возможен только при наличии консенсуса в обществе, поэтому не все так просто, как казалось с самого начала. Не хочется выступать в роли адвоката Зеленского, но я понимаю, что на сегодняшний день выполнение этого решения попросту нереально», — подчеркнул Бондаренко.
При этом он призвал не доверять слухам о возможном досрочном роспуске Рады, так как для этого нет конституционных предпосылок, на которые опирается президент.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.