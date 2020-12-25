И коронавирус, и местные выборы продемонстрировали катастрофическую тенденцию ослабления центральной власти. Об этом сказал политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что еще летом мэры областных центров критиковали действия правительства и один за другим бойкотировали карантинные ограничения, спускаемые Киевом.

«Одно дело слова, другое — реальный саботаж и демонстративное неподчинение Киеву. Что хуже всего — местные власти делали это, чувствуя поддержку широких кругов населения», — подчеркнул политолог.

Бондаренко сказал, спровоцируют ли карантин и коронавирус досрочные выборы © REUTERS, Valentyn Ogirenko

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