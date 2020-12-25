Он напомнил, что еще летом мэры областных центров критиковали действия правительства и один за другим бойкотировали карантинные ограничения, спускаемые Киевом.
«Одно дело слова, другое — реальный саботаж и демонстративное неподчинение Киеву. Что хуже всего — местные власти делали это, чувствуя поддержку широких кругов населения», — подчеркнул политолог.
По его словам, для центра это катастрофа, так как означает стремительную потерю легитимности центральной власти в глазах избирателя. А итоги местных выборов это лишь подтвердили, заключил эксперт.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.