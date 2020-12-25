Безвиз и не только. Глава МИД рассказал, что потеряет Украина из-за конституционного кризиса
Безвиз и не только. Глава МИД рассказал, что потеряет Украина из-за конституционного кризиса
© Facebook, Dmytro Kuleba
По его словам, если со следующего года откроются рынки, в Европейском союзе будут требовать биологический паспорт гражданина.

«И если человек не привьется на Украине, он не сможет нормально работать в ЕС. И вся эта концепция заробитчан, которые миллионами уезжают в разные страны, включая РФ, чтобы высылать деньги домой и поддерживать тем самым гривну, вскоре может схлопнуться. Вообще безвиз оказывается под серьезным ударом», — подчеркнул политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат не скоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может закупить российскую вакцину.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.