Если власти Украины не примут решения о вакцинировании граждан, то в будущем страна может лишиться поступлений от заробитчан, которые не смогут выехать за границу. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Безвиз и не только. Глава МИД рассказал, что потеряет Украина из-за конституционного кризиса © Facebook, Dmytro Kuleba

«И если человек не привьется на Украине, он не сможет нормально работать в ЕС. И вся эта концепция заробитчан, которые миллионами уезжают в разные страны, включая РФ, чтобы высылать деньги домой и поддерживать тем самым гривну, вскоре может схлопнуться. Вообще безвиз оказывается под серьезным ударом», — подчеркнул политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат не скоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может закупить российскую вакцину.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.