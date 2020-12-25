Самая главная ошибка белорусских властей в 2020 году заключалась в том, что госаппарат расслабленно подошел к выборам. Была иллюзия, что они пройдут спокойно, что Запад не вмешается, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Андрей Суздальцев: В Белоруссии идет создание подпольного государства © Владимир Трефилов

«Первоначальная реакция на ковид объяснима, то есть «люди, не подымайте панику, мы справимся, не нужно закрываться». Во многом это подтвердилось, но, наверно, информационно, политически это решение нужно было преподносить по-другому, более тщательно и продуманно, чтобы люди доверяли государству», — сказал Алексей Дзермант.

По его словам, власти Белоруссии допустили просчеты и во время избирательной кампании накануне президентских выборов.

Власть не была готова к появлению трех лидеров, сначала мужчин (Сергей Тихановский, Валерий Цепкало, Виктор Бабарико), а потом женщин (Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова).

«Наверно, никто не ожидал от Тихановской такой прыти, а это все следовало бы просчитывать, и политический штаб следовало бы укреплять серьезными консультантами, которые бы понимали, к чему тот или иной вариант событий приведет. Часто было впечатление, что власть действует в последний момент решительными методами, которых можно было бы избежать, если бы заранее все продумывалось», — сказал собеседник издания.

Кроме того, затяжной спор с Россией по поводу интеграции не сыграл в плюс белорусской власти. Нужно было найти договоренности заранее, чтобы к выборам подойти с ясной картиной.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года.

Полностью интервью можно прочитать здесь.