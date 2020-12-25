Если Россия отправит ЛДНР свою вакцину, это может спровоцировать общественные волнения на Украине. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Сколько смертей — нельзя отказываться!» Украинцы призвали власть закупить российскую вакцину © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Абзалов напомнил, что на Украине коэффициент смертности от коронавируса на 1000 населения составляет более 15, при этом ситуация осложняется новым штаммом, который способен увеличить темпы распространения вируса еще на 50%.

«На этом фоне в Украине есть области, которые не принимают пациентов, например, во Львовской, Сумской областях серьезные проблемы. Да вообще у всех серьезные проблемы. И понятно, что на этом фоне такие маневры в восточном направлении будут восприниматься как то, что одних спасают, а других — нет», — отметил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат нескоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может закупить российскую вакцину.

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