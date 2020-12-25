По его словам, в ходе политического кризиса Лукашенко не позволил превратить Белоруссию во вторую Украину.
«Не каждому народу и государству выпадает такой лидер. Есть вопрос с тем, каким будет будущее, но в решительный момент он проявил себя как незаурядный политик, который смог удержать ситуацию. Это очень ценно», — сказал собеседник издания.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.