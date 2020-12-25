Если президент Украины Владимир Зеленский продолжит говорить, что не может закупить российскую вакцину по политическим причинам, его рейтинг продолжит стремительно падать. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский подписал закон по вакцинам от COVID-19 © пресс-служба президента Украины

«В обществе растут алармистские тенденции: почему мы можем покупать российские уголь, ядерное топливо, а не можем покупать российскую вакцину, хотя она эффективна? Есть общественный запрос на вакцинацию, и если Зеленский продолжит политику, что Запад нас кинул, а российскую вакцину мы брать не можем по политическим причинам, то его рейтинг продолжит стремительный обвал», — заявил Молчанов.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину против COVID-19 начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы, а по итогу переговоров с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, стало ясно, что первые коммерческие партии препаратов от коронавируса придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

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