Он подчеркнул, что российская вакцина, которая появилась раньше американской, поставила Зеленского в очень неудобное положение.
«В обществе растут алармистские тенденции: почему мы можем покупать российские уголь, ядерное топливо, а не можем покупать российскую вакцину, хотя она эффективна? Есть общественный запрос на вакцинацию, и если Зеленский продолжит политику, что Запад нас кинул, а российскую вакцину мы брать не можем по политическим причинам, то его рейтинг продолжит стремительный обвал», — заявил Молчанов.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину против COVID-19 начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы, а по итогу переговоров с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, стало ясно, что первые коммерческие партии препаратов от коронавируса придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.