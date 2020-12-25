Украинские олигархи должны понимать, что для них нет места в той Украине, которую собираются строить по лекалам коллективного Запада. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Разрушает и созидает: Кеворкян о двойственной природе украинского олигархата © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Одним из драйверов этой смены элит будет как раз схватка заокеанского "чужого" с украинским олигархическим "хищником". Может, вы заметили, как журналист The New York Times настойчиво произносил фамилию [Игоря] Коломойского. То есть кандидат номер один в мальчиши-плохиши определен… Украинские олигархи должны понимать, что для них нет места в той Украине, которую собираются строить по лекалам коллективного Запада», — подчеркнул политолог.

Тем временем, по его словам, региональные элиты, которые всегда проигрывали на выборах, показали, что готовы оформить свой горизонтальный политический проект, потому что именно они контролируют ситуацию на местах, а не «эфемерный» Киев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.