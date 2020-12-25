«Тут большое количество подводных камней, но самое главное — это то, что эти выборы фактически показали, что в каждом регионе сформировались свои региональные элиты, которые достаточно оппозиционно относятся к центру. И, соответственно, центру придется двигаться дальше в процессе децентрализации», — отметил он.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.