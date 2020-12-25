Одним из событий 2020 года, которые оказали наибольшее влияние на политическую жизнь Украины, стали местные выборы, завершившиеся формированием новой системы власти в стране. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина.ру на Youtube «Запорожская народная республика»: кто захватил власть в городе?