Он напомнил, что среди альтернативных западных вакцин есть Pfizer, который стоит в полтора раза дороже «Спутника» и имеет сложные условия хранения и транспортировки, а также Moderna, которая стоит в два с лишним раза дороже. При этом, по словам Абзалова, обе эти вакцины уже законтрактованы разными странами.
Украина же, по его словам, рассчитывает получить вакцину в рамках международной программы обеспечения доступности вакцин COVAX. Политолог считает, что этой вакциной станет AstraZeneca, потому что она самая дешевая и имеет самую большую производственную базу, в частности, в странах СНГ.
Однако эффективность AstraZeneca составляет 70% на полную дозу, притом что все остальные вакцины гарантируют более 90% эффективности, отметил эксперт.
«Очень высока вероятность, что AstraZeneca будет производиться в Российской Федерации. То есть Киеву придется закупаться вакциной, которая будет производиться здесь с большой долей вероятности, потому что ее будет производить "Р-Фарм" и, скорее всего, будет ее поставлять в страны Восточной Европы и СНГ… Поэтому с этой точки зрения опций у Украины не так уж много. То есть либо ждать вакцину, которой не будет и которая будет дороже, либо попытаться купить такой же стоимости [как и "Спутник"], но менее эффективную, произведенную здесь (в России. — Ред.), либо что-то делать со "Спутником"», — заявил Абзалов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.