Киев может дальше ждать недоступную дорогую вакцину, пытаться купить такой же стоимости, как и «Спутник», но менее эффективную, также произведенную в РФ, либо что-то решать со «Спутником». Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Молчанов рассказал, каким образом российская вакцина попадет на рынок Украины © Facebook, Денис Жарких

Украина же, по его словам, рассчитывает получить вакцину в рамках международной программы обеспечения доступности вакцин COVAX. Политолог считает, что этой вакциной станет AstraZeneca, потому что она самая дешевая и имеет самую большую производственную базу, в частности, в странах СНГ.

Однако эффективность AstraZeneca составляет 70% на полную дозу, притом что все остальные вакцины гарантируют более 90% эффективности, отметил эксперт.

«Очень высока вероятность, что AstraZeneca будет производиться в Российской Федерации. То есть Киеву придется закупаться вакциной, которая будет производиться здесь с большой долей вероятности, потому что ее будет производить "Р-Фарм" и, скорее всего, будет ее поставлять в страны Восточной Европы и СНГ… Поэтому с этой точки зрения опций у Украины не так уж много. То есть либо ждать вакцину, которой не будет и которая будет дороже, либо попытаться купить такой же стоимости [как и "Спутник"], но менее эффективную, произведенную здесь (в России. — Ред.), либо что-то делать со "Спутником"», — заявил Абзалов.

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