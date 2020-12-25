Совместное производство вакцины «Спутник» Россией и Украиной на уровне государств невозможно. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский подписал закон по вакцинам от COVID-19 © пресс-служба президента Украины Виктор] Медведчук, может начать выпуск», — отметил он.

Однако государство, по словам политолога, будет пытаться от этого отмежеваться, и все будет подаваться как частная инициатива предприятия.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину против COVID-19 начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы, а по итогу переговоров с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, стало ясно, что первые коммерческие партии препаратов от коронавируса придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

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