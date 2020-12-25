«Не исключаю, что по похожей коммерческой схеме в случае сертификации российской вакцины в Украине харьковское предприятие "Биолек", как сказал [депутат Виктор] Медведчук, может начать выпуск», — отметил он.
Однако государство, по словам политолога, будет пытаться от этого отмежеваться, и все будет подаваться как частная инициатива предприятия.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину против COVID-19 начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы, а по итогу переговоров с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, стало ясно, что первые коммерческие партии препаратов от коронавируса придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.