Официальные лица Украины ранее заявляли, что отказываются от возможности наладить поставки в страну российской вакцины, рассчитывая на получение аналогов из других стран.
По словам Зеленского, на сегодняшний день идут переговоры по данному вопросу с Великобританией, Францией, Китаем, Индией и другими странами.
«Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины», — сказал украинский президент.
Он уточнил, что первая партия вакцины должна поступить на Украину в первом квартале будущего года. Речь идет о 8 млн доз, основная партия которых прибудет в страну в течение второго-третьего квартала 2021 года.
Тем временем украинцы продолжают массово заболевать коронавирусом. В четверг, 24 декабря Минздрав страны сообщил, что число подтвержденных диагнозов COVID-19 за все время пандемии перевалило за миллион.