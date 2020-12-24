Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ускорить переговоры о поставках в страну вакцины от COVID-19. Такое заявление он сделал 24 декабря во время рабочего визита в Запорожье, передает сайт главы государства

Официальные лица Украины ранее заявляли, что отказываются от возможности наладить поставки в страну российской вакцины, рассчитывая на получение аналогов из других стран.

По словам Зеленского, на сегодняшний день идут переговоры по данному вопросу с Великобританией, Францией, Китаем, Индией и другими странами. Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Нужно сделать все, чтобы ускорить этот процесс предоставления вакцины. Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только ЕС, чтобы мы могли ускорить поставки качественной, проверенной вакцины», — сказал украинский президент.

Он уточнил, что первая партия вакцины должна поступить на Украину в первом квартале будущего года. Речь идет о 8 млн доз, основная партия которых прибудет в страну в течение второго-третьего квартала 2021 года.

Тем временем украинцы продолжают массово заболевать коронавирусом. В четверг, 24 декабря Минздрав страны сообщил, что число подтвержденных диагнозов COVID-19 за все время пандемии перевалило за миллион.