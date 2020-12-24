Один из первых официальных визитов Зеленского была поездка во Францию. Там глава украинского государства с супругой встретились с президентом Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит Макрон.
Зеленская уточнила, что проведение таких встреч строго регламентировано по времени, включая и личное общение двух первых леди. По истечении протокольного времени в зал заходит официальный представитель с сообщением, что беседу пора заканчивать.
Макрон, по словам Зеленской, трижды его «отсылала», чтобы еще поговорить с супругой нового лидера Украины.
«Она давала мне очень много чисто женских советов — как с этим жить, как не переживать, как не обращать внимания на критику, уделять внимание семье и мужу, не смотреть на ограничения, ходить в кино, на концерты», — рассказала Зеленская.
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