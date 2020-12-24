Супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская дала большое интервью журналу «НВ Украина», в котором рассказала, как супруга президента Франции Бриджит Макрон учила ее премудростям первой леди страны. Интервью опубликовано 24 декабря

Один из первых официальных визитов Зеленского была поездка во Францию. Там глава украинского государства с супругой встретились с президентом Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит Макрон.

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Макрон, по словам Зеленской, трижды его «отсылала», чтобы еще поговорить с супругой нового лидера Украины.

«Она давала мне очень много чисто женских советов — как с этим жить, как не переживать, как не обращать внимания на критику, уделять внимание семье и мужу, не смотреть на ограничения, ходить в кино, на концерты», — рассказала Зеленская.

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