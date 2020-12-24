Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 24 декабря в интервью журналу «НВ Украина» поделилась, как справляется с критикой, а часто и с откровенной травлей, которая на нее сваливается

Дизайнер Зеленской сделала неожиданное признание © Катя Сильченко/Инстаграм

«Если я скажу, что меня это никак не трогает, и я напевая прохожу мимо, я совру. Иногда меня это дез­ориентирует, сбивает с толку, наталкивает на мысль: а зачем я вообще это делаю? Но я научилась все‑таки останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло», — ответила первая леди.

Она понимает, что являясь супругой президента, так или иначе ассоциируется с ним, его работой, тем более, что у любых предложений, проектов и законов всегда найдутся свои противники, которые раскритикуют и его автора, и его семью.

И если сама первая леди учится справляться с агрессией в свой адрес, то критику в адрес детей президента считает неприемлемой, ведь «они‑то вообще ни в чем не виноваты».

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