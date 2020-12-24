Восьмое января объявлено национальным днем памяти жертв авиакатастроф в связи с атакой иранских военных на самолет МАУ под Тегераном. Об этом 24 декабря говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главы МИД Франсуа-Филиппа Шампаня и министра транспорта Марка Гарно, обнародованном на сайте премьера Канады

«Эта национальная трагедия является одной из крупнейших потерь канадских жизней в истории гражданской авиации… Мы по-прежнему стремимся к всестороннему и достоверному объяснению со стороны иранского режима этого трагического события, и мы будем продолжать настаивать на полной ответственности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, таким образом, в частности, Канада продолжает отдавать дань памяти жертвам авиакатастроф как внутри страны, так и за рубежом.

Сколько стоит человеческая жизнь? Украина и Иран ведут переговоры о сбитом самолёте МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

На борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе 55 канадских граждан и 30 человек с правом на постоянное проживание в стране. Все они погибли.

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина не получила от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета.