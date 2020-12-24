«Эта национальная трагедия является одной из крупнейших потерь канадских жизней в истории гражданской авиации… Мы по-прежнему стремимся к всестороннему и достоверному объяснению со стороны иранского режима этого трагического события, и мы будем продолжать настаивать на полной ответственности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, таким образом, в частности, Канада продолжает отдавать дань памяти жертвам авиакатастроф как внутри страны, так и за рубежом.
Авиакатастрофа рейса 752 Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Она стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ.
На борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе 55 канадских граждан и 30 человек с правом на постоянное проживание в стране. Все они погибли.
Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина не получила от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета.