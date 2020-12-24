Министерство юстиции предоставило информацию о том, как украинцы называли новорожденных с января по ноябрь 2020 года. Данные 24 декабря опубликовало издание «Сегодня»

Согласно статистике, наиболее популярными стали достаточно распространенные имена.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольги Онищук, среди женских имен лидируют такие, как Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

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Однако, как всегда, не обошлось без оригинальных решений родителей. Детей также называли в честь знаменитостей и героев сказок.

В 2020 году на Украине девочек называли Луна, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева, Империя и Золушка. Среди мальчиков оказались Зеленский (так назвали ребенка в Закарпатской области), Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

Ранее министр юстиции Денис Малюська отметил, что ограничений на присвоение имени не существует, но на местах органы регистрации могут отговаривать от того, что они считают «неразумным и неправильным». При этом, по личному мнению министра, «если родители хотят назвать ребенка Z148, то имеют на это право, и это нормально».