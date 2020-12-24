«Плюс [пандемии], может быть, был в том, что мы стали больше ценить свой дом как свою крепость… Ты научился ценить то живое общение, которого раньше было в избытке, а карантин привел к тому, что нас разъединили… Теперь ты ценишь свободу передвижения, которую у нас тоже отняли, ограничили… Появилось много того, за что мы раньше не благодарили жизнь и небо, а теперь ты научился это ценить», — отметила она.
При этом Бондаренко подчеркнула, что в плане возможностей для Украины и ее жителей COVID-19, как и во всем мире, не принес ничего положительного.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.