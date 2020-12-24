Благодаря эпидемии коронавируса украинцы научились ценить то, что раньше принимали как должное. Об этом экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко сказала в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: Для Украины 2020 год был сложным, но не потерянным © РИА Новости, Нина Зотина

При этом Бондаренко подчеркнула, что в плане возможностей для Украины и ее жителей COVID-19, как и во всем мире, не принес ничего положительного.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.