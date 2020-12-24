Артемьева пояснила, что давно не может полноценно пообщаться с родными из-за плотного рабочего графика, поэтому новогодними праздниками решила «воспользоваться на полную катушку».
Домашний праздник, рассказала артистка, будет в стиле пижамной вечеринки, чтобы всем было удобно и комфортно.
«По поводу новогоднего стола скажу то, что я предпочитаю готовить все сама. О том, что я умею готовить, чаще всего слышу от своей семьи. Потому что это очень вкусно», — похвасталась Артемьева.
Ранее сообщалось, что Орбакайте удивила новогодним застольем у Пугачевой.