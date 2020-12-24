Актриса, звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева рассказала журналистам, что наступающий 2021 год собирается встретить в пижаме, потому что так удобно. Об этом сообщил сайт Nation News 23 декабря

Санта-Клаус готовится пролететь над Украиной © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Домашний праздник, рассказала артистка, будет в стиле пижамной вечеринки, чтобы всем было удобно и комфортно.

«По поводу новогоднего стола скажу то, что я предпочитаю готовить все сама. О том, что я умею готовить, чаще всего слышу от своей семьи. Потому что это очень вкусно», — похвасталась Артемьева.

Ранее сообщалось, что Орбакайте удивила новогодним застольем у Пугачевой.