Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал о положительных моментах эпидемии коронавируса на Украине. Он поделился этим в интервью изданию Украина.ру

Эксперт назвал главное событие 2020 года для Западной Украины © Facebook, Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

«Мы видели, что в начале эпидемии коронавирусной инфекции все силы в обществе объединились, и в Украине все совместными усилиями пытались бороться с коронавирусом: не только государственные чиновники боролись, но и представители крупного бизнеса, и представители местных органов власти создали предпосылки для того, чтобы закупить аппараты искусственной вентиляции легких, антисептики и др.», — отметил Бондаренко.

Он также подчеркнул, что, даже несмотря на пандемию, в этом году на Украине происходили какие-то положительные сдвиги, например, программа «Большая стройка».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.