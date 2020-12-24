Офис генпрокурора планирует сегодня вызвать для вручения подозрения главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. В издании Liga.net 24 декабря выложили фото повестки

Согласно документу, Тупицкого вызывают для вручения подозрения в Офис генпрокурора в понедельник, 28 декабря, в 09:30 (10:30 мск).

По какому конкретно делу вызывают Тупицкого, не уточняется.

Кроме того, по данным «Украинских новостей», в Конституционный суд пришли сотрудники Госбюро расследований для вручения главе КС повестки о вызове на допрос.

«Путчист» Зеленский, «праведная» Украина и «непокорный» Конституционный суд © Стрингер

Стоит отметить, что ряд дел против главы КС были инициированы после того, как суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, частично возвращающий ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением Конституционного cуда Украины.