Премьер Армении Никол Пашинян уволил заместителя главы Следственного комитета страны Армана Погосяна. Об этом 24 декабря сообщили на сайте Кабмина

Бесплодные хождения. Как оппозиция Армении проигрывает Пашиняну © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

Причины отставки не уточняются.

На днях в местных СМИ появилась информация о том, что Погосян подал заявление об отставке. По данным онлайн-ресурса pastinfo.am, он отказался участвовать в преследовании мэра Гориса Аруша Арушаняна. Преследованию предшествовали призывы Арушаняна не пускать армянского премьера в Сюникскую область на фоне демаркации границы с Азербайджаном и дислокации азербайджанских боевых постов на территории, перешедшей под контроль Баку после перемирия в Карабахе.

На прошлой неделе Арушанян призвал сограждан перекрыть дороги и не пустить Пашиняна в область. Рядом с Горисом противники премьера устроили акцию протеста, перекрыли участок автодороги и назвали главу правительства виновным в подрыве безопасности Сюника. Позднее Пашинян заявил, что прерывает визит и возвращается в Ереван. После этого Арушаняна задержали по подозрению в попытке организации незаконного собрания. Через два дня суд постановил освободить мэра.