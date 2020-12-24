«Эта реакция очень нервная, они пытаются всячески дискредитировать эту идею. Мы получаем много информации по этому поводу из разных каналов. Они нервничают и прилагают все усилия для дискредитации этой инициативы», — сказал он.
Саммит по запуску «Крымской платформы» может состояться в мае следующего года.
Планируется, что «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — наивысший — политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй — уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий — межпарламентский уровень, а четвертый — неправительственных экспертов.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение Российской Федерации к участию в переговорах в рамках «Крымской платформы». Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.