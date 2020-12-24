Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Крымская платформа», создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский, якобы станет одним из эпицентров «гибридной войны России против Украины» в 2021 году. Об этом 24 декабря он сообщил на брифинге, который транслировался в Facebook

«Эта реакция очень нервная, они пытаются всячески дискредитировать эту идею. Мы получаем много информации по этому поводу из разных каналов. Они нервничают и прилагают все усилия для дискредитации этой инициативы», — сказал он.

Саммит по запуску «Крымской платформы» может состояться в мае следующего года.

Пора ответить за Крым © Никита Рассказов, Украина.ру

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение Российской Федерации к участию в переговорах в рамках «Крымской платформы». Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина считает Крым своей территорией и надеется «вернуть» полуостров.