Кабинет министров Украины разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до семи утра. Об этом 24 декабря говорится в постановлении на сайте правительства

«Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета министров № 1236 от 9 декабря, заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1 часа» цифрой и словами «до 7 часов», — говорится в документе.

Ранее Кабмин разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 1 часа ночи. При этом работа общепита запрещена с 23:00 до 7:00 28 февраля. Во время локдауна с 8 по 24 января 2021 года рестораны и кафе смогут работать только навынос.

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Однако 24 декабря после стремительного падения, которое связывают с эффективностью карантина выходного дня, заболеваемость снова резко выросла до 11 тысяч человек в сутки.

Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.