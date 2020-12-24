Оборонный концерн «Укроборонпром» могут ликвидировать к концу июня 2021 года, после чего будет создан новый оборонный холдинг в виде акционерного общества. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба концерна на своем сайте

Начало трансформации концерна должно начаться после принятия законопроекта «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса». Его принятие ожидают к 30 апреля 2021 года.

«В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. К концу июня 2021 года — ликвидация ГК «Укроборонпром» и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества», — сообщили в концерне.

Кто возглавит «Укроборонпром»: от перемены коррупционеров сумма не меняется © Facebook, Yuriy Husyev | Facebook, Yuriy Husyev | Перейти в фотобанк

Ранее бывший глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко заявил, что, учитывая взрывы на складах и расходы армии в Донбассе, Украина испытывает острый дефицит боеприпасов.

«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, производству артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению, ракетостроению, изготовлению боеприпасов и бронетехники.