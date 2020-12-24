Вышинский напомнил, что с момента паводка 2008 года на Украине сменились четыре президента, но ни один не принял мер для предотвращения подобных инцидентов и серьезной ликвидации последствий предыдущих катастроф.
При этом вновь узаконена масштабная вырубка карпатских лесов, являющаяся основной причиной наводнений, подчеркнул он.
«Благодаря двусмысленному арбитражному решению Европейского союза, вынесенному 12 декабря, Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, который с 2015 года вывозили нелегально. Это первая судебная тяжба вокруг условий евроассоциации, и Украина ее проиграла, потеряв суверенитет над своей природной средой», — пояснил эксперт.
Ранее, добавил Вышинский, Украина подобным образом утратила суверенитет над своим сельским хозяйством, приняв под давлением Европы закон о рынке земли.
По его словам, «форсированная и демонстративная» реконструкция разрушенных паводком мостов и дорог добавила «Слуге народа» несколько процентов на выборах в ряд областных советов, однако велась она за счет коронавирусного фонда, на фоне полуразрушенной системы здравоохранения и сферы услуг, которая является экономическим двигателем западного региона страны.
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В конце июня из-за проливных дождей поднялся уровень рек в западных регионах Украины, от масштабных подтоплений пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области. В Ивано-Франковской области три человека погибли. Было повреждено более 200 мостов, разрушено более 250 км автодорог.