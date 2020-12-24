Важнейшим событием года для западных регионов Украины стало летнее наводнение, показавшее, что власть ничего не делает для предотвращения природных катастроф. Об этом сказал политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Вышинский напомнил, что с момента паводка 2008 года на Украине сменились четыре президента, но ни один не принял мер для предотвращения подобных инцидентов и серьезной ликвидации последствий предыдущих катастроф.

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

«Благодаря двусмысленному арбитражному решению Европейского союза, вынесенному 12 декабря, Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, который с 2015 года вывозили нелегально. Это первая судебная тяжба вокруг условий евроассоциации, и Украина ее проиграла, потеряв суверенитет над своей природной средой», — пояснил эксперт.

Ранее, добавил Вышинский, Украина подобным образом утратила суверенитет над своим сельским хозяйством, приняв под давлением Европы закон о рынке земли.

По его словам, «форсированная и демонстративная» реконструкция разрушенных паводком мостов и дорог добавила «Слуге народа» несколько процентов на выборах в ряд областных советов, однако велась она за счет коронавирусного фонда, на фоне полуразрушенной системы здравоохранения и сферы услуг, которая является экономическим двигателем западного региона страны.

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В конце июня из-за проливных дождей поднялся уровень рек в западных регионах Украины, от масштабных подтоплений пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области. В Ивано-Франковской области три человека погибли. Было повреждено более 200 мостов, разрушено более 250 км автодорог.