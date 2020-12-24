Глава Римско-католической церкви в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который ранее не мог вернуться в республику из Польши, приехал в страну, передает 24 декабря РИА Новости

Лукашенко пообещал решить ситуацию с главой белорусских католиков © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии сообщали, что ее глава может принять участие в рождественских богослужениях в четверг-пятницу в Минске. До этого Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии, власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. Госпогранкомитет сообщил, что белорусский паспорт Кондрусевича признан недействительным. В МВД заявили, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание «необоснованного использования». Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.

На днях глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. Посол Ватикана в Минске Анте Йозич высказывал ожидание, что митрополит сможет вернуться домой из Польши к Рождеству. Позже посольство Ватикана получило уведомление от белорусских госорганов об отсутствии препятствий для возвращения из Польши главы католиков Белоруссии.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.