Жительница Львова рассказала, что 23 декабря в магазине «Эпицентр» по адресу Городоцкая улица, 302, заметила продукцию с ценниками на русском, из-за чего решила пожаловаться администрации.
«У нас один государственный язык или как? Администрации не доискалась. Вопрос, а не должен ли быть кто-то ответственным за такое предприятие до конца смены, до закрытия гипермаркета? Считаю, что такое нельзя попускать. Поэтому оставила жалобу», — заявила Вишневич.
В комментариях она добавила, что оставила пост для того, чтобы во Львове «украинцы не дали шанса на будущее расцвести "русскому миру"», поскольку «начинается с мелочей».
«Сотни товаров агрессора», «Русский — язык агрессора? А ничего, что на этом языке пол-Украины разговаривает?», «Просто шокирована количеством написавших «какая разница». Львов, что с тобой?», «А из-за того, что еду ежедневно варите на газе из России, не свербит у вас?», «Сейчас надо думать, как спасти свою душу от вакцинации», — отозвались пользователи сети в комментариях.