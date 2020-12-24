Во львовском магазине «Эпицентр» горожанка наткнулась на ценник с информацией на русском и оставила жалобу. Об этом Оксана Вишневич сообщила в группе в Facebook «Варта-1» 23 декабря

Жительница Львова рассказала, что 23 декабря в магазине «Эпицентр» по адресу Городоцкая улица, 302, заметила продукцию с ценниками на русском, из-за чего решила пожаловаться администрации.

«У нас один государственный язык или как? Администрации не доискалась. Вопрос, а не должен ли быть кто-то ответственным за такое предприятие до конца смены, до закрытия гипермаркета? Считаю, что такое нельзя попускать. Поэтому оставила жалобу», — заявила Вишневич.

Скандалистка Ницой призвала граждан мыслить по-украински © Facebook, Олеся Венгринович | Facebook, Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

«Сотни товаров агрессора», «Русский — язык агрессора? А ничего, что на этом языке пол-Украины разговаривает?», «Просто шокирована количеством написавших «какая разница». Львов, что с тобой?», «А из-за того, что еду ежедневно варите на газе из России, не свербит у вас?», «Сейчас надо думать, как спасти свою душу от вакцинации», — отозвались пользователи сети в комментариях.