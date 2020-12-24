Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год, подписав его в четверг. Об этом 24 декабря говорится на сайте Рады

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Ранее Рада продлила действие закона до 31 декабря 2021 года. Он регулярно продляется еще с 2014 года. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.

Заявление Разумкова о невключении «формулы Штайнмайера» свидетельствует о том, что продление или непродление действия закона об особом статусе Донбасса становится абсолютно формальным и неважным вопросом. Он как не работает, так и не будет работать.

В конце 2015 года глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил алгоритм имплементации Минских соглашений. Он предусматривал параллельное выполнение ряда пунктов Минских договоренностей. СМИ назвали его план «формулой Штайнмайера». Война в Донбассе продолжается уже седьмой год.