В частности, Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Ранее Рада продлила действие закона до 31 декабря 2021 года. Он регулярно продляется еще с 2014 года. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.
Заявление Разумкова о невключении «формулы Штайнмайера» свидетельствует о том, что продление или непродление действия закона об особом статусе Донбасса становится абсолютно формальным и неважным вопросом. Он как не работает, так и не будет работать.
В конце 2015 года глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил алгоритм имплементации Минских соглашений. Он предусматривал параллельное выполнение ряда пунктов Минских договоренностей. СМИ назвали его план «формулой Штайнмайера». Война в Донбассе продолжается уже седьмой год.