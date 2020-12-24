Сказочный волшебник Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном полюсе и ночью на высоте 11 тысяч метров пролетит над территорией Украины, отследить его передвижение можно на сервисе Flightradar, 24 декабря сообщила газета «КП в Украине»

На данный момент Санта находится над Тихим океаном, в онлайн-сервисе его можно узнать по красному значку в виде бегущей оленьей упряжки, позывной у дедушки Red nose («Красный нос») и бортовой номер HoHoHo.

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За рождественским вояжем Санты американцы следят с 1955 года. В тот год сотрудники газеты «Колорадо-Спрингс» ошибочно напечатали вместо номера Санта-Клауса телефон центра Континентального командования ПВО. Когда военным поступил первый звонок от маленькой девочки, они решили не расстраивать ее и других детей, а стали сообщать координаты саней.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения успокоили всех детей мира, заявив, что в этом году волшебник не пропустит Новый год из-за СOVID-19, потому что у дедушки иммунитет к коронавирусу.