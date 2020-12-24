На данный момент Санта находится над Тихим океаном, в онлайн-сервисе его можно узнать по красному значку в виде бегущей оленьей упряжки, позывной у дедушки Red nose («Красный нос») и бортовой номер HoHoHo.
Над Украиной зимний волшебник пролетит ориентировочно между 21:00 и 22:00 по киевскому времени.
За рождественским вояжем Санты американцы следят с 1955 года. В тот год сотрудники газеты «Колорадо-Спрингс» ошибочно напечатали вместо номера Санта-Клауса телефон центра Континентального командования ПВО. Когда военным поступил первый звонок от маленькой девочки, они решили не расстраивать ее и других детей, а стали сообщать координаты саней.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения успокоили всех детей мира, заявив, что в этом году волшебник не пропустит Новый год из-за СOVID-19, потому что у дедушки иммунитет к коронавирусу.