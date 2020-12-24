Украинский дизайнер Катя Сильченко, которая сотрудничает с первой леди Украины Еленой Зеленской, приняла участие в программе «33 за 3», вышедшей на канале ICTV 23 декабря. Во время эфира девушка призналась, что рассталась с супругом

Звезда «Сватов» спустя три года брака впервые показала мужа © Кошмал/Инстаграм Камо Багдасаряном, закончились.

«Мой брак подошел к концу», — подытожила дизайнер.

Пользователи социальных сетей предположили, что причиной странных нарядов, которые в последнее время надевала Зеленская, вполне могло стать плохое настроение Сильченко, связанное с ее семейными проблемами. Так, еще совсем недавно первую леди Украины просто заваливали критическими комментариями о том, кто ее одевает.

«Елена, смените, пожалуйста, своего стилиста. Похоже, он вас ненавидит», «Когда вы научитесь одеваться как леди? Что за дизайнер с вами работает? Такое впечатление, что ребенок из маминой шкафы вещи вытягивает и меряет все вместе», «Опять ваш прелестный наряд мешка картопли», «Доярка из Хацапетовки», «Ленкин стилист 1000% порохобот», — писали пользователи.

Но в последние недели гардероб Зеленской значительно изменился, мешковатые и порой неуклюжие вещи уступили место элегантным костюмам.

Ранее на сайте издания Украина.ру вышла новость Доярка из Хацапетовки: Зеленскую разгромили за новый наряд.

Катя Сильченко является основателем бренда The Coat by Katya Silchenko, а ее вещи надевают украинские певицы Надя Дорофеева, Тина Кароль, Вера Брежнева и другие медийные персоны.

С Багдасаряном дизайнер расписалась после 4 лет отношений, в браке родилась дочь, которой сейчас 5 лет.