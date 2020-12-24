Представитель президента Украины в Конституционном суде страны Федор Вениславский заявил, что суду необходимо признать закон о люстрации неконституционным. Его слова 24 декабря приводит «РБК-Украина»

«Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ, наконец, решил вопрос о конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его не соответствующим Конституции», — сказал Вениславский.

Попов объяснил, почему Зеленский не отменит закон о люстрации © sobityadnya.ru

Закон «Об очищении власти» был принят в 2014 году. Он предусматривает норму, согласно которой лица, которые занимали руководящие посты во время президентства Виктора Януковича и находились на этих должностях в течение года, должны быть уволены с занимаемых должностей в течение 10 дней после вступления в силу этого закона.