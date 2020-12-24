Согласно документу, разрешается ввоз на Украину и введение в оборот кормовых добавок без их государственной регистрации в течение четырех лет, если они разрешены в ЕС и предназначены для производства кормов для непродуктивных животных.
Разрешение распространяется и на фасованные корма, если они происходят из мощностей, расположенных или на Украине, или в государствах — членах ЕС.
Кроме этого, в течение четырех лет со дня вступления в силу, разрешаются производство, ввоз или пересылка на таможенную территорию Украины, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок, зарегистрированных в соответствии с законом, при условии наличия действующих регистрационных удостоверений, выданных на соответствующие готовые корма, премиксы или кормовые добавки.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.