Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который будет способствовать стабилизации рынка кормов. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Офиса президента на своем сайте

Согласно документу, разрешается ввоз на Украину и введение в оборот кормовых добавок без их государственной регистрации в течение четырех лет, если они разрешены в ЕС и предназначены для производства кормов для непродуктивных животных.

Разрешение распространяется и на фасованные корма, если они происходят из мощностей, расположенных или на Украине, или в государствах — членах ЕС.

На Украине хотят ввести обязательную регистрацию домашних животных © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.