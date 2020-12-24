Главный санврач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднованиям во время пандемии и соблюдать карантин. Об этом 24 декабря он сообщил в эфире Радио НВ

«Мы не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но было бы жесткое сопротивление и люди могли бы не придерживаться ограничений. Здесь главное — общественная ответственность. Я в нее верю», — заявил он.

Названо число украинцев, которые заболеют COVID-19 в праздники © REUTERS, Gleb Garanich

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране несколько недель подряд фиксировали уменьшение новых случаев. С 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи.

Однако 24 декабря после стремительного падения, которое связывают с эффективностью карантина выходного дня, заболеваемость снова резко выросла до 11 тысяч человек в сутки. Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.