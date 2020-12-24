Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала власти Испании инициировать международное расследование по ситуации в Белоруссии. Об этом 24 декабря говорится на сайте политика

Тихановская потребовала у Европы наказать «кошельки» Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тихановская призвала парламентариев создать группу друзей Белоруссии в испанском парламенте, «быть более смелыми, помогать не только словами поддержки, но и делом, чаще поднимать вопрос ситуации в Беларуси, поддержать женское движение, студентов, докторов, рабочих и всех, кто страдает из-за своих политических взглядов».

По ее мнению, «Евросоюз может сделать гораздо больше в плане санкций и давления на режим, и призвала Испанию вместе с ЕС взять ответственность над разрешением ситуации в Беларуси».

Тихановская совершила визит в Испанию, в ходе которого она встретилась с представителями парламента, правительства, министерства иностранных дел, экспертным сообществом этой страны и белорусской диаспорой. Тихановская и бывший генсек НАТО Хавьер Солана во время встречи говорили об организации переговоров по решению политического кризиса в Белоруссии и о том, кто может быть сторонами этих переговоров.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Оппозиция считает, что победила Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву.