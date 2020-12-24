Акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась 24 декабря в центре Еревана на площади Республики, у здания правительства. Об этом сообщает «Интерфакс»

Пашинян нашел виновных в ситуации в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

На фоне протестов началось заседание правительства Армении.

Массовые протесты с требованием отставки Никола Пашиняна начались в Армении в ноябре после того, как премьер вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предполагает территориальные уступки армянской стороны в пользу Баку. Оппозиция обвиняет главу правительства в предательстве и требует его отставки. Сам Пашинян заявлял, что чист перед народом.