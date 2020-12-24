Певица Катя Лель не только поделилась с журналистами опытом личной встречи с внеземным разумом, но и предрекла человечеству скорое знакомство с инопланетянами, сообщила «Вечерняя Москва» 23 декабря

«Это не легенда и не красивая история для привлечения внимания. В 16 лет меня действительно посетили три сущности. После этого контакта из моего рта исчезли три зуба без боли и крови», — заявила Лель.

Также певица уверена, что происходящее сейчас на нашей планете, имея в виду пандемию, не случайно и дальше «грядут перемены, к которым жители Земли готовились на протяжении тысячелетий».

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Певица утверждает, что проверила это на себе, поэтому в разгар пандемии не жаловалась, а выпустила новый альбом, а коронавирус только укрепил ее осознание, что она «должна вынести работу за пределы сознания».

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