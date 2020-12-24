«Это не легенда и не красивая история для привлечения внимания. В 16 лет меня действительно посетили три сущности. После этого контакта из моего рта исчезли три зуба без боли и крови», — заявила Лель.
Также певица уверена, что происходящее сейчас на нашей планете, имея в виду пандемию, не случайно и дальше «грядут перемены, к которым жители Земли готовились на протяжении тысячелетий».
По словам артистки, совсем скоро человечество столкнется с «этими существами», а пока «каждый должен выполнять свою миссию», развивать сознание и «тянуться к свету и любви», ведь единственное, что людей может спасти перед лицом «сущностей», — это единение.
Певица утверждает, что проверила это на себе, поэтому в разгар пандемии не жаловалась, а выпустила новый альбом, а коронавирус только укрепил ее осознание, что она «должна вынести работу за пределы сознания».
Ранее на сайте издания Украина.ру была опубликована новость Инопланетное происхождение? Загадочный монолит теперь в Киеве.