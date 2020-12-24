В декабре 2010 года певец Борис Моисеев перенес инсульт, после которого перестал появляться на концертах и светских вечеринках. Однако в будущем году, по словам его директора, артист собирается в длительную поездку за границу, сообщила «Вечерняя Москва» 23 декабря

Директор певца Сергей Горох рассказал, что назвать идеальным здоровье Моисеева, конечно, нельзя, инсульт не проходит бесследно, однако исполнитель «Голубой луны» ходит, говорит, созванивается с друзьями и расстраивается, когда видит по утрам в новостях о себе «всякие глупости».

«Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу», — сказал Горох.

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