Директор певца Сергей Горох рассказал, что назвать идеальным здоровье Моисеева, конечно, нельзя, инсульт не проходит бесследно, однако исполнитель «Голубой луны» ходит, говорит, созванивается с друзьями и расстраивается, когда видит по утрам в новостях о себе «всякие глупости».
«Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу», — сказал Горох.
Ранее он сообщал, что Моисеев планировал выступить на «Голубом огоньке», но от задумки пришлось отказаться из-за нестабильного самочувствия.
Ранее мы писали о том, что Борис счастлив: Бузова сделала Моисееву приятно.