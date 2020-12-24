После первого финансового квартала 2021 года проект бюджета могут изменить. Об этом глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства 23 декабря, трансляция велась в YouTube

Премьер-министр заявил, что пересмотр бюджета возможен, если произойдет рост доходов государства.

«Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен», — сказал Шмыгаль.

Украинские оппозиционеры назвали антинародным бюджет на 2021 год © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

В частности, по словам премьера, рост зарплат медиков запланирован на уровне 30%, или в среднем плюс 2,5 тысячи гривен (6,6 тысяч рублей).

15 декабря парламент Украины принял проект государственного бюджета на 2021 год. Дефицит ВВП на следующий год составит 5,5%, инфляция достигнет уровня 7,3%, рост экономики прогнозируется на 4,6%.

Расходы на оборону и безопасность возрастут в новом году до 5,93% ВВП. В уходящем году это показатель составлял 5,45% ВВП.