Премьер-министр заявил, что пересмотр бюджета возможен, если произойдет рост доходов государства.
«Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен», — сказал Шмыгаль.
По словам премьера, при пересмотре бюджета запланировано увеличить расходы на социальные выплаты.
В частности, по словам премьера, рост зарплат медиков запланирован на уровне 30%, или в среднем плюс 2,5 тысячи гривен (6,6 тысяч рублей).
15 декабря парламент Украины принял проект государственного бюджета на 2021 год. Дефицит ВВП на следующий год составит 5,5%, инфляция достигнет уровня 7,3%, рост экономики прогнозируется на 4,6%.
Расходы на оборону и безопасность возрастут в новом году до 5,93% ВВП. В уходящем году это показатель составлял 5,45% ВВП.