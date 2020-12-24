Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна. Об этом 23 декабря сообщили на сайте Белого дома

Трамп посадит демократов, так же как они посадили Манафорта – Ищенко © AP, Alex Brandon были осуждены в рамках расследования о якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Всего в список вошли 26 граждан, среди них оказался и девелопер Чарльз Кушнер — отец мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера. Еще трем американцам частично или полностью смягчили приговоры.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018 года суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Против Манафорта также были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США.

В феврале 2020 года Стоуна приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, воспрепятствовании правосудию и попытке оказать давление на свидетелей. Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта WikiLeaks компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Стоун назвал обвинения политически мотивированными.

Ранее американский лидер помиловал 15 человек, в числе которых фигуранты так называемого «российского дела». Среди помилованных — бывший советник предвыборного штаба американского лидера Джордж Пападопулос. В сентябре 2018 года он был осужден за дачу ложных показаний ФБР. Ложь Пападопулоса касалась его встречи с неназванным профессором, якобы имеющим связи с российским правительством. Трамп также помиловал гражданина Нидерландов Алекса ван дер Зваана, осужденного за дачу ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

В апреле 2019 года Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Трамп. В докладе говорится, что Москва вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.