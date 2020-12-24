Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение украинскому телеканалу «Наш» за трансляцию части пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом 23 декабря сообщили на сайте регулятора

«Магия сработает так, как захочет Путин»: соцсети о пресс-конференции президента России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Предупреждение вынесено в связи с трансляцией части ежегодной пресс-конференции Путина, содержание которой регулятор назвал «пропагандистской информацией», обвинив телеканал в отсутствии комментариев к заявлению российского лидера.

«Лицензиат должен обеспечить трансляцию собственным редакционным комментарием и/или обеспечить сбалансированным плюралистическим комментарием по выражению различных мнений и позиций по важным вопросам социально-экономической и политической ситуации на Украине в контексте информации, распространенной В. Путиным», — утверждают в Нацсовете.

Регулятор также отметил, что информация, озвученная на пресс-конференции, приносит вред обществу, «особенно в вопросах, касающихся национальной безопасности».

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную пресс-конференцию, которая продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов из разных стран, а также обращений от граждан.