Российская сторона передала в Посольство Боснии и Герцеговины в Москве икону Николая Чудотворца XVIII века, подаренную председателем президиума Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом 23 декабря сообщили в министерстве

Скворцов объяснил, почему родиной подаренной Лаврову иконы можно считать Россию © из личного архива Дмитрия Скворцова

Ранее сербское информагентство Srna сообщило, что икона происходит из Луганска времен Российской империи. На обороте позолоченной православной иконы стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».

Посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на этой территории икону. Киев считает образ культурным наследием Украины. Посольство попросило вернуть икону.

Прокуратура Боснии начала расследование для установления происхождения иконы. Пресс-служба Додика объяснила, что это освященная домашняя икона. Также в администрации подчеркнули, что она не была украдена. В заявлении указывается, что неверные сведения об иконе возникли после ошибочного начального представления в СМИ.