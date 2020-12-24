«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в Посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — отметили в ведомстве.
Ранее сербское информагентство Srna сообщило, что икона происходит из Луганска времен Российской империи. На обороте позолоченной православной иконы стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».
Посольство Украины направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить, почему Лаврову подарили найденную на этой территории икону. Киев считает образ культурным наследием Украины. Посольство попросило вернуть икону.
Прокуратура Боснии начала расследование для установления происхождения иконы. Пресс-служба Додика объяснила, что это освященная домашняя икона. Также в администрации подчеркнули, что она не была украдена. В заявлении указывается, что неверные сведения об иконе возникли после ошибочного начального представления в СМИ.