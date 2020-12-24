Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет. Об этом 23 декабря сообщил Белый дом

Конгресс США поставил под сомнение психическое здоровье Трампа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президент назвал одобренный ранее конгрессом бюджет «подарком России и Китаю».

Ранее Трамп предупреждал, что наложит вето на одобренный конгрессом 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.

Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.