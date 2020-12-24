«Я возвращаю резолюцию… К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики», — говорится в заявлении Трампа, адресованном палате представителей конгресса США.
Президент назвал одобренный ранее конгрессом бюджет «подарком России и Китаю».
Ранее Трамп предупреждал, что наложит вето на одобренный конгрессом 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.
Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.