Власти Львова на днях опубликовали на своем YouTube-канале четыре видеоролика с картой Украины без Крыма. После того как ситуация обрела общественный резонанс, ролики удалили, передает Zaxid.net

СБУ завела против Шария дело из-за карты Украины без Крыма © Twitter, Анатолий Шарий

«Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили, пообещав переделать из-за эпизода с картой», — отмечает портал.

Бывший депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович пояснила, что авторы видео делали работу на волонтерских началах без злого умысла. Она также принесла извинения за ошибку в роликах и пообещала, что их в срочном порядке заменят.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.